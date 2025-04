Plus Belle La Vie du 29 avril 2025 : Hector refait surface, Samuel au plus mal (résumé + extrait vidéo épisode 321 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 29 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 321 de PBLV – Hector va réapparaitre aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et de son côté, Samuel va mal…





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 29 avril 2025 – résumé de l’épisode 321

Blanche confie à Luna son inquiétude concernant la maladie d’Hector, atteint d’Alzheimer. Elle redoute une crise et ses conséquences. Luna lui suggère d’en parler à la famille, mais Blanche préfère attendre le soir avant d’appeler Ulysse. Pendant ce temps, Ulysse part travailler. Vanessa, absorbée par l’affiche de recherche d’Hector, la cache rapidement. Ulysse lui conseille de participer aux recherches, pensant que cela lui ferait du bien. Mais Vanessa rétorque que Blanche s’en charge déjà et l’accuse de manipuler la situation. Ulysse la recadre, rappelant que personne ne sait où est Hector.

Plus tard au Pavillon des Fleurs, Hector refait surface. Il s’excuse pour sa disparition et raconte qu’il était avec deux hommes rencontrés à Lille, qui l’ont ramené en voiture. Il évoque quelques jours de folie avant de confier à Blanche qu’elle lui a manqué.



Pendant une balade, Hector confie à Blanche son envie de voyager. Mais Blanche préfère qu’il reste et prenne soin de lui. Il lui montre alors des médicaments trouvés dans sa chambre d’hôtel, et elle avoue avoir fouillé par inquiétude. Agacé, Hector finit par lui révéler la vérité : il est atteint d’une forme rare et agressive de la maladie d’Alzheimer, diagnostiquée il y a quelques mois. Blanche lui demande si sa famille est au courant, mais il avoue que non. En larmes, Blanche veut rester à ses côtés, mais Hector lui suggère de s’éloigner. Elle refuse catégoriquement.

À la résidence, Jules informe Apolline qu’il a eu les mères de Steve au téléphone. Elles sont en route pour Marseille mais semblent préoccupées par la présence de Sébastien, sans en dire plus. Intriguée, Apolline aimerait comprendre ce qui se passe. Plus tard, Apolline rejoint Steve et Sébastien au Mistral. Elle annonce fièrement à Steve qu’elle a réussi à faire fonctionner son ordinateur seule. Puis, elle feint un intérêt pour le sport et demande des conseils à Sébastien. Celui-ci lui montre une application sur son téléphone, ce qui permet à Apolline d’apercevoir son code de déverrouillage…

Plus tard à la résidence, Apolline a mis la main sur le téléphone de Sébastien. Elle explique à Jules qu’elle l’a subtilisé sans difficulté, mais il semble étrangement vide, sans photos ni contenu significatif. En fouillant ses mails, elle tombe sur un message de son notaire. Jules, inquiet, lui suggère de faire vite avant que Sébastien ne revienne. À ce moment-là, Steve appelle sur le téléphone volé. Apolline décroche et prétend s’être trompée d’appareil avant de raccrocher précipitamment. Jules reçoit ensuite un message de Viviane, la mère de Steve : elles viennent d’arriver à Marseille. En parallèle, Apolline ouvre la pièce jointe du notaire et, sous le choc, la montre à Jules.

Steve est surpris par l’arrivée soudaine de ses mères. Elles lui expliquent qu’elles voulaient lui faire une surprise, mais il sent qu’il y a autre chose. Elles savent pour Sébastien… Plus tard au Mistral, les mères de Steve retrouvent Apolline et Jules. Elles les informent que Steve est furieux. Apolline et Jules leur révèlent alors ce qu’ils ont découvert : Sébastien a fait appel à un notaire pour officialiser une reconnaissance de paternité. Légalement, cela signifie que Steve est désormais tenu de soutenir Sébastien en cas de problème… Une révélation qui bouleverse tout le monde.

De son côté, Samuel ne se sent pas bien, ce qui inquiète Jennifer. Elle lui conseille de prendre soin de lui et de chercher la cause de sa douleur dorsale. Samuel, au bord des larmes, minimise son état, affirmant s’être simplement froissé un muscle. Mais lorsqu’il tente de se lever pour aller travailler, il se bloque. Jennifer décide alors de l’emmener chez le médecin.

Au cabinet médical, Gabriel examine Samuel. Il l’interroge sur son sommeil et Samuel admet qu’il dort mal. Gabriel partage l’avis de Jennifer : son corps lui envoie un signal d’alarme. Il évoque sa mère et Charles, insistant sur le fait qu’il aurait besoin d’un suivi psychologique. Mais Samuel refuse et demande simplement un médicament pour son dos. Gabriel lui prescrit un anti-inflammatoire et un arrêt de travail, malgré ses réticences. Samuel craint que l’IGPN pense qu’il cherche à éviter ses responsabilités, mais Gabriel ne lui laisse pas le choix.

De son côté, Patrick informe la commandante Savina que Samuel est arrêté pour une semaine en raison de son dos bloqué. Elle s’agace, mais Patrick insiste : Samuel doit prendre le temps de se remettre. Savina annonce alors son intention de demander une expertise psychiatrique, mais Patrick tente de la dissuader.

