Demain Nous Appartient du 7 avril : Manon victime du maître chanteur (résumé + vidéo épisode 1916 en avance)

Demain nous appartient du 7 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1916 de DNA – Manon est la nouvelle victime du maître chanteur dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». La jeune femme a été filmée alors qu’elle cachait son arme de service chez elle !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 7 avril 2025 – résumé de l’épisode 1916

Le maître chanteur a fait une nouvelle victime : Manon. La jeune femme a été filmée alors qu’elle était entrain de cacher son arme de service dans sa chambre ! Manon sait que son ordinateur a été piraté et elle craint les conséquences sur sa carrière… Elle se confie à Nordine et lui explique que depuis son enlèvement, elle ne se sent en sécurité nulle part ! C’est pour ça qu’elle a ramené son arme. Nordine la comprend et lui recommande de tout dire à Martin…

Martin finit par prendre la décision de suspendre Manon. Au Spoon, Joseph fait une grave erreur. À bout face à l’égoïsme de Lilou, Octave décide de mettre un terme à leur relation.



VIDÉO Demain nous appartient du 7 avril – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

