Plus Belle La Vie du 7 avril 2025 : Patrick réouvre l’enquête, Charlotte apporte une preuve (résumé + extrait vidéo épisode 305 en avance)

Plus belle la vie du 7 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 305 de PBLV – Idriss et Samuel vont convaincre Patrick de réouvrir l’enquête sur la mort d’Alix Menton aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Charlotte va leur apporte une preuve qui pourrait bien tout changer…





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 avril 2025 – résumé de l’épisode 305

Samuel fait un footing, bouleversé. Soudain, il a une vision de Fanny. Elle lui confie qu’elle a cédé à son beau-père, poussée par le besoin d’argent. Elle s’est prostituée pour l’empêcher de voler de la drogue pour elle. Submergé par la culpabilité, Samuel regrette de ne pas s’être battu davantage pour elle et lui demande pardon. Il s’effondre en larmes, seul dans le parc.

Un peu plus tard, Samuel est sur le balcon. Jennifer a préparé des pancakes, mais il n’a pas d’appétit. Inquiète, elle lui demande ce qui ne va pas. Samuel la repousse, lui souhaite une bonne journée et lui assure que ça n’a rien à voir avec elle. Jennifer évoque Fanny : elle ne peut pas lutter contre un fantôme. Samuel lui demande de le comprendre : il traverse une période difficile, mais ne peut pas encore en parler. Jennifer lui répond qu’elle sera là quand il sera prêt.



Au commissariat, Samuel assure à Idriss qu’il veut que la vérité éclate, mais sans dévoiler leur enquête parallèle à Patrick. Ils convoquent Patrick et lui exposent les similitudes entre les décès de Fanny Caldera et d’Alix Menton. Samuel avoue qu’ils se sont trompés : Vadim ne connaissait pas Fanny. Surpris, Patrick accepte de rouvrir l’enquête et contacte le procureur.

Au Mistral, Léa reçoit un message : ils ont oublié d’annuler les vacances. Jean-Paul veut appeler immédiatement, mais Léa préfère trouver quelqu’un pour y emmener les enfants. Elle pense à Yolande. Jean-Paul doute de ses compétences, mais Léa insiste, comptant sur Lucie pour surveiller un peu.

Idriss et Samuel cherchent une preuve concrète contre Charles, ne pouvant utiliser la photo. Samuel est à fleur de peau. Idriss identifie la marque de lingerie portée par les deux jeunes femmes. Un peu plus tard, Charlotte retrouve Samuel avec de nouvelles analyses : la javel retrouvée dans le corps d’Alix proviendrait d’un hôpital. Pour Samuel, c’est la pièce manquante. Il l’annonce à Idriss : ils tiennent enfin une piste solide !

De leur côté, Louis et Barbara sont inséparables, mais le devoir les appelle : chacun doit partir travailler. Plus tard, au Mistral, Barbara rayonne de bonheur. Pendant ce temps, Zoé confie à Ariane qu’elle a l’impression que Louis et Barbara tombent amoureux. Plus tard au bar, Thomas remarque que Barbara est rayonnante. Elle lui avoue que tout se passe à merveille avec Louis, qu’elle est heureuse. Pourtant, elle rêve d’une nuit parfaite avec lui, mais le bracelet de surveillance brise un peu la magie.

À la résidence, Apolline aide Nisma à réviser quand la mère de Vadim appelle. D’abord hésitante, Nisma finit par décrocher. Sa mère, paniquée, la supplie de venir. Malgré ses cours, Nisma accepte. Apolline, elle, ne comprend pas ce revirement.

Nisma se confie à Blanche au sujet de la mère de Vadim. Blanche lui explique que la dépression est une vraie maladie, qu’elle nécessite une prise en charge. Nisma décide d’en parler à Vadim. En prison, leur échange est tendu. Il réagit mal en apprenant qu’elle a parlé à Blanche. Il lui demande de prendre sur elle, affirmant qu’il va bientôt sortir. La dispute éclate, mais Vadim finit par se livrer : sa mère a été violée il y a des années, un traumatisme à l’origine de sa dégradation psychique.

VIDÉO Plus belle la vie du 7 avril 2025 – extrait vidéo

