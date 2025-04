Demain Nous Appartient spoiler : drame à l’hôpital Saint Clair (vidéo épisode du 21 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est une situation dramatique qui attend l’hôpital Saint-Clair dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, une épidémie va se déclarer et les médecins vont avoir bien du mal à identifier de quoi il s’agit !











Publicité





Et alors qu’Aurore et Nordine sont les deux premiers à être hospitalisés d’urgence, un autre policier de Sète va être admis. Face à Aaron et Victoire, l’homme s’effondre ! La situation commence à devenir très préoccupante et il va falloir très vite trouver ce qui rend les sétois malades…

Le mal a-t-il un lien avec le commissariat de Sète ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Aurore et Nordine hospitalisés d’urgence ! (vidéo épisode du 18 avril)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1926 du 21 avril 2025 : une épidémie à l’hôpital

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.