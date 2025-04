Demain Nous Appartient spoiler : Nordine va-t-il mourir ? Manon inquiète (vidéo épisode du 23 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Alors qu’un employé du commissariat de Sète va décéder de la mystérieuse épidémie dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient », Manon va beaucoup s’inquiéter… Et pour cause, Nordine et Aurore sont toujours hospitalisés à l’hôpital Saint-Clair dans un état grave.











Le commissariat de Sète est en deuil : un brigadier a malheureusement perdu la vie, victime de l’épidémie qui frappe la ville depuis plusieurs jours. Un drame qui bouleverse ses collègues, et touche particulièrement Manon. Inquiète, la jeune policière redoute le pire pour son compagnon, Nordine, et sa mère, Aurore, aux aussi infecté. Les médecins, toujours démunis face à la maladie, peinent à trouver un traitement. Manon se confie à Roxane, elle culpabilise vis à vis de la dispute qu’elle a eu avec Nordine avant qu’il s’effondre…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1928 du 23 avril 2025 : Manon terrifiée

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.