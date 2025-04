Publicité





20h30 le vendredi du 18 avril 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le vendredi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse et ce numéro intitulé « Rosie l’icône féministe « .





« 20h30 le vendredi » du 18 avril 2025 : « Rosie l’icône féministe »

C’est l’histoire d’une affiche célèbre dans le monde entier. « Rosie la riveteuse », représentée en bleu de travail avec un fichu rouge et les manches retroussées, est devenue un symbole du féminisme. Créée aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, cette affiche fait aujourd’hui partie intégrante du patrimoine national américain. Cependant, depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, une offensive a été lancée contre tout ce qui valorise la diversité, l’équité et l’inclusion. Dans les administrations et sur les sites officiels, une véritable purge est en cours, et selon l’agence Associated Press, « Rosie la riveteuse » serait désormais en danger.

L’émission 20h30 le vendredi revient sur ce moment historique.



