« Flashback » du 10 avril 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1

Flashback, vos épisodes inédits du jeudi 10 avril 2025 – Ce jeudi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Flashback » avec Michaël Youn. Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Flashback du 10 avril 2025, vos épisodes

Épisode 3 : Depuis qu’il a découvert qu’Elsa mentait sur sa véritable identité, Josselin se montre de plus en plus méfiant à son égard. Pourtant, il n’a d’autre choix que de faire équipe avec elle pour élucider le meurtre de Catherine Marchand, retrouvée noyée dans le Rhône. Leur enquête les conduit à une révélation troublante : derrière l’image d’un mariage sans faille, Catherine entretenait en secret une liaison via le Minitel.

Épisode 4 : Elsa découvre que Nadir constitue un dossier sur Josselin à destination de l’IGPN. Contre toute attente, elle choisit de lui prêter main-forte pour retrouver la trace de Zorine, un mafieux russe qu’elle pense être le futur meurtrier de son père. En parallèle, Elsa et Josselin enquêtent sur la mort mystérieuse d’une jeune femme retrouvée au milieu de crop circles. Une affaire étrange qui les plonge au cœur d’une communauté obsédée par les extraterrestres.



Personnages et interprètes

Avec : Michaël Youn (Josselin), Constance Gay (Elsa), Julien Pestel (Benoît), Olivia Côte (Colette), Malek Lamraoui (Nadir), Vanessa David (Anouk), June Bernard-Gourion (Elsa enfant), Jacques Douplat (Gégé), Lucie Rébéré (Johanne Dury), Hugo Brunswick (Thomas Dury), Thomas Rortais (Fabrice Dury), Eric Damas (Policier Mirage 94)

Avec la participation de : Sam Karmann (Perroni)