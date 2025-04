« En attendant un miracle » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (17 avril 2025)

Publicité





« En attendant un miracle » : histoire et interprètes du téléfilm de France 3 ce soir. Ce jeudi 17 avril 2025, France 3 rediffuse une énième fois le téléfilm de Thierry Binisti de « En attendant un miracle », avec Anne Charrier et Frédéric Diefenthal. Dans ce téléfilm, un meurtre et une enquête de police menée notamment par une enfant du pays mais aussi un nouveau venu au sein du commissariat.





A voir ou revoir dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« En attendant un miracle » : l’histoire

Au lever du jour, alors que Lourdes est encore plongée dans le sommeil, le corps du Dr Delubac est retrouvé dans l’un des bassins de la grotte des Apparitions, un lieu où les pèlerins viennent se baigner. Fiona Langlois, commandante de police et native de la ville, accompagnée de Maxime Gardette, un nouveau membre du commissariat, se lance dans l’enquête sur la mort de cet homme, membre du CMIL – Comité médical international de Lourdes. Ce comité, chargé d’étudier et de valider les guérisons dites « miraculeuses », devait justement se réunir le lendemain pour examiner les dossiers de malades guéris.

Casting : interprètes

Avec : Anne Charrier, Frédéric Diefenthal, Cyril Lecomte, Jérôme Robart, Salim Kissari, Laurence Porteil, Sara Binisti



