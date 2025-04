Enquête Exclusive du 20 avril : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 20 avril 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s'agit d'une rediffusion avec pour thème « USA : la folie des camping-cars XXL ».













Enquête Exclusive du 20 avril 2025 : votre émission en résumé

Aux États-Unis, vivre à bord d’un camping-car est devenu un véritable phénomène de société. Plus d’un million d’Américains ont choisi ce mode de vie, entraînant une explosion des ventes. En 2020, les commandes de camping-cars ont bondi de 53 % !

À l’image de la démesure américaine, certains modèles atteignent des prix vertigineux, jusqu’à trois millions d’euros, offrant tout le confort d’appartements de luxe sur roues.



Parmi les adeptes, on retrouve Richard et Terri, deux jeunes retraités surnommés « snowbirds » — des « oiseaux migrateurs ». Chaque été, ils quittent la chaleur étouffante de la Floride pour s’installer au frais, dans le Michigan, à bord de leur camping-car exceptionnel : 40 m² habitables, sol en marbre, chambre parentale avec lit king-size, salle de bains équipée d’une douche à l’italienne et de toilettes chauffantes, cuisine haut de gamme, climatisation… Leur bijou n’a sa place que dans des campings cinq étoiles, où les emplacements se vendent entre 150 000 et un million d’euros.

Mais la vie nomade ne séduit pas que les retraités. Robert Filipovitch, 38 ans, est ce qu’on appelle un « part-timer ». Ce cadre supérieur dans la grande distribution parcourt les routes deux semaines par mois avec sa femme Michelle. Grâce au télétravail, il pilote ses affaires depuis son camping-car, un mastodonte de 18 tonnes et 13 mètres de long, d’une valeur de 200 000 euros. Conduire un tel engin n’est pas de tout repos : il faut au moins trente secondes pour effectuer un freinage complet !

Jennifer et JR, quant à eux, ont franchi une étape supplémentaire. Depuis un an, ils sont devenus des « full-timers », des voyageurs permanents. Avec leurs enfants, Lane (9 ans) et Kelsey (13 ans), ils ont vendu leur maison pour sillonner les routes à plein temps. JR, commercial en cartouches d’imprimantes, travaille en itinérance, mais la vie nomade n’est pas toujours simple, notamment dans les zones sans connexion internet ni accès à l’électricité.

Embarquez pour un voyage à travers les États-Unis, à la découverte de ces camping-cars XXL et de ceux qui en ont fait leur maison.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.