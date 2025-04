Rugby Top 14 : suivre le match Stade Français / Toulouse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Stade Français / Toulouse en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Suite et fin de la 21ème journée de la saison de Top 14 ce dimanche soir, le Stade Français Paris affronte le Stade Toulousain.





Un match de rugby à suivre à 21h sur Canal+ en direct, coup d’envoi à 21h05.







Ce soir, le Stade Français accueille le Stade Toulousain pour un duel très attendu. Deux des plus grandes écuries du rugby français s’affrontent dans un match qui pourrait peser lourd pour la course aux phases finales. Le Stade Français, solide à domicile cette saison, voudra s’imposer face à un Toulouse toujours redoutable, même sans certains cadres laissés au repos. Entre l’intensité physique des Parisiens et le jeu flamboyant des Toulousains, le spectacle promet d’être au rendez-vous !

Stade Français / Toulouse la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Français Paris : 15. Barré ; 14. Dakuwaqa, 13. Marchant, 12. Étien, 11. Laloi ; 10. Carbonel, 9. Abadie ; 7. Briatte, 8. Macalou, 6. Halaifonua ; 5. Pesenti, 4. Gabrillagues (cap.) ; 3. P. Alo-Emile, 2. Pereysblanques, 1. Abramishvili.

Remplaçants : 16. Garcia, 17. M. Alo-Emile, 18. Azagoh, 19. Scelzo, 20. Motassi, 21. Henry, 22. Ézeala, 23. Melikidze.



Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Remue ; 14. Delibes, 13. Costes, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. Mallia, 9. Saito ; 7. Banos, 8. T. Ntamack, 6. Castro-Ferreira ; 5.Vergé, 4. Brennan ; 3. Hawkes, 2. Mauvaka (cap.), 1. Ainu’u.

Remplaçants : 16. Cramont, 17.Reilhes, 18. Arnold, 19. Placines, 20. Daroque, 21. Épée, 22. Alary, 23. Merkler.

Stade Français / Toulouse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Stade Français / Toulouse, 21ème Journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.