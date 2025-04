Grey’s Anatomy du 9 avril 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 20)

Publicité





Grey’s Anatomy du 9 avril 2025 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 continue la diffusion de la saison 20 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







Grey’s Anatomy du 9 avril 2025 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 7 « Petits secrets entre amies » : Un cas d’une complexité inattendue ravive de douloureux souvenirs chez Simone. Jules et Blue parient gros sur qui arrivera à finir son registre de procédures en premier. Richard pense que Winston cherche à l’éviter.

Episode 8 « Du sang, de la sueur et des larmes » : Lors de leur jour de repos, Owen et Teddy tombent sur un civil blessé. Monica fait appel à Amelia pour intervenir sur une jeune patiente. De leur côté, les internes terminent toutes les procédures exigées et retrouvent enfin le chemin du bloc opératoire.



Le casting

Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)