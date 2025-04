Ici tout commence du 21 avril : Carla a tout compris pour Vic ! (résumé + vidéo épisode 1158 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 21 avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1158 – On peut dire que Vic va changer du tout au tout ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Exit la malbouffe, du jour au lendemain Vic fait attention à son alimentation et refuse les pancakes que lui a préparé Enzo !





Ici tout commence du 21 avril 2025 – résumé de l’épisode 1157

Au petit déjeuner à la coloc, Enzo a préparé de quoi régaler Vic avant d’aller à l’institut pour le menu de Pâques, où elle sera la cheffe pâtissière le temps d’une journée. Mais Vic se bloque face aux pancakes d’Enzo… Elle refuse d’y toucher, les jugeant trop gras et trop sucrés ! Carla comprend que Doria est derrière ce changement de Vic, et Enzo se pose lui aussi des questions. Mais ils sont encore loin d’imaginer que Vic est gravement malade et qu’elle met sa santé en danger en suivant les conseils de Doria.

A l’institut, Gaspard profite de sa nouvelle place de représentant des élèves. Il organise une chasse aux oeufs avec à la clé : un cours particulier avec Teyssier !



Ici tout commence du 21 avril 2025 – extrait vidéo

