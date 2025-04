Plus Belle La Vie du 21 avril 2025 : Ulysse confronte Vanessa (résumé + extrait vidéo épisode 315 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 21 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 315 de PBLV – C’est le jour J pour le mariage d’Eric et Bahram dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais ça va très mal tourner !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 avril 2025 – résumé de l’épisode 315

Blanche et Luna sont sans nouvelles de Bahram et ignorent où il se trouve. Hector leur suggère de vérifier s’il n’a pas déjà été conduit à l’aéroport : s’il est renvoyé en Iran, il risque la peine de mort. Blanche organise alors la répartition des tâches entre Luna et Hector. Mais elle reçoit un message de Thomas : ils sont convoqués au commissariat en tant que témoins du mariage.

Au commissariat, Éric confronte Patrick : Bahram est l’homme qui a sauvé la vie de sa fille ! Patrick explique qu’il a simplement obéi aux ordres et rappelle l’importance de respecter la loi. Éric, furieux, lui reproche d’avoir pourtant permis à un sans-papiers d’opérer sa fille. Patrick est désolé. Éric quitte les lieux, en colère.



Publicité





Par ailleurs, Hector confie à Ulysse l’arrestation de Bahram, qui venait de sauver la vie de Léa. Ulysse reconnaît qu’il pourrait suspendre son OQTF, mais il hésite, notamment parce qu’aider Bahram reviendrait aussi à aider Blanche. Hector, subitement, fait un malaise, ce qui attire l’attention de Vanessa. Elle intervient et encourage Ulysse à choisir ses clients en toute indépendance.

Blanche retrouve Thomas ; tous deux sont convaincus qu’Éric et Bahram sont sincèrement tombés amoureux. Ils s’interrogent : qui a bien pu les dénoncer ? Thomas soupçonne un fonctionnaire de mairie. Blanche reçoit alors un appel d’Hector : Ulysse accepte finalement de défendre Bahram.

Pendant ce temps, Éric est avec Luna et reste très inquiet : toujours aucune trace de Bahram. Hector et Blanche arrivent et leur apprennent que la police a reçu un appel anonyme. De son côté, Ulysse confronte Vanessa : c’est elle qui a dénoncé Bahram ! Ulysse la somme de s’expliquer. Vanessa avoue qu’elle voulait nuire à Blanche en l’accusant de complicité de mariage blanc. Ulysse s’indigne : elle a mis en danger la vie de Bahram ! Mais Vanessa, obsédée par sa rancune contre Blanche, s’enfonce. Ulysse la prévient : elle est en train de devenir un monstre.

De son côté, Sébastien, le père de Steve, insiste pour partager un verre avec lui. Jules trouve leur histoire incroyable et a hâte de découvrir la suite. Steve, lui, appréhende : il redoute d’être déçu. Mais Jules l’encourage à saisir cette chance de rencontrer son père. Steve finit par passer un moment avec Sébastien. Leur conversation montre qu’ils ont peu de points communs. Steve se sent un peu déçu, mais Sébastien l’accepte tel qu’il est. Steve abrège l’échange, prétextant un départ précipité…

Sébastien revient à la résidence pour dire au revoir à Steve : il repart en Moselle, convaincu que son fils ne souhaite pas le connaître. Steve, surpris, lui explique qu’il ignorait même son existence et lui demande s’il veut rester un peu plus longtemps. Plus tard, Sébastien participe à une partie de poker avec Steve, Apolline et Jules. Il impressionne tout le monde par son habileté. Steve est heureux de découvrir enfin un point commun avec son père.

Au cabinet médical, Gabriel interroge Jennifer après l’avoir entendue appeler une agence immobilière. Jennifer lui révèle que Samuel l’a quittée. Gabriel, jugeant qu’elle abandonne trop vite, lui dit qu’elle n’était peut-être pas assez amoureuse. Jennifer le trouve dur, mais Gabriel insiste en évoquant tout ce que Samuel a fait pour elle lorsqu’elle traversait des moments difficiles.

Jennifer retrouve Samuel. Celui-ci lui explique qu’il la quitte non par manque d’amour, mais parce qu’il traverse une période difficile et ne veut pas la faire souffrir. Jennifer lui assure qu’elle est prête à tout endurer pour lui. Émus, ils s’enlacent et s’embrassent.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Blanche perturbée, Steve fait un choix, les résumés jusqu’au 2 mai 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 21 avril 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.