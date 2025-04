Ici Tout Commence spoiler : Enzo annonce une nouvelle choc ! (vidéo épisode du 5 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Enzo va annoncer une nouvelle choc à Emmanuel et Rose dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il les réunit pour leur annoncer son départ du poste de co-directeur du master !











Teyssier est furieux jusqu’à ce qu’Enzo lui explique les raisons de sa décision. Il a décidé de suivre Vic, qui part se faire opérer et soigner à Bordeaux. Emmanuel comprend et assure à Enzo qu’il pourra reprendre sa place à son retour s’il en a envie. Il lui dit même qu’il aurait fait pareil à sa place ! Et Enzo, émue, le prend dans les bras.

Enzo va donc quitter l’institut Auguste Armand, tout comme Vic et Hortense. Ils vont laisser un grand vide !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1168 du 5 mai 2025, Enzo annonce son départ

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

