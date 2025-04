C à vous du 30 avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 30 avril 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Loi sur le narcotrafic, attaques contre des prisons, menaces sur les magistrats … On reçoit Nicolas Bessone, procureur de la République de Marseille

🔵 Aide sociale à l’enfance : trois présidents de département accusés de ne pas avoir protégé les mineurs placés et les avoir laissés se prostituer. On en parle avec le journaliste, Claude Ardid



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Laura Laune pour son spectacle “Glory Alléluia” actuellement en tournée dans toute la France

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Joannes Richard, chef du restaurant “Croquer la pie” à Saint-Hilaire-d’Ozilhan (Gard)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Marie-José Pérec pour le livre “Ma vie olympique” publié le 7 mai aux éditions Solar; et Suzane et Andréa Bescond pour le single “Je t’accuse” sorti vendredi dernier. Suzane interprétera ce titre sur la scène

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 30 avril 2025 à 19h sur France 5.