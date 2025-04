Ici Tout Commence spoiler : Hortense inquiète face à Vic qui... (vidéo épisode du 18 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Hortense n’a pas fini de s’inquiéter pour sa soeur dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Vic est tellement stressée qu’elle va se bruler en cuisine alors que la compétition pour remporter le menu de Pâques débute à peine !











L’Institut s’apprête à célébrer Pâques ! Pour l’occasion, les cheffes Wiesberg et Rochemont lancent un défi culinaire aux étudiants : que le meilleur menu gagne ! Mais pour Victorine, la situation est loin d’être idéale.

Éreintée par ses révisions et affaiblie par la maladie, Vic doit en plus faire face à sa grande sœur, dont l’omniprésence en cuisine devient rapidement pesante… Les tensions entre elles refont surface… jusqu’à ce que Vic commette une erreur aux conséquences graves. Elle se brule, Hortense et Alice l’envoient à l’infirmerie !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1158 du 18 avril 2025, Vic se blesse en cuisine

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.