Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de la réunification ? (résumé + replay 15 avril 2025)

Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres, épisode 8 du mardi 15 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 8 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ». Après l’élimination d’Andréa chez les jaunes, les alliances sont dans toutes les têtes au sein des deux tribus.





Chez les jaunes et les rouges, on peut s’entrainer pour le jeu de confort. Il s’agit d’équilibre.







Le lendemain, place au jeu de confort. A clé : des pizzas ! Les rouges prennent une belle avance. Et sans surprise, c’est encore une victoire des rouges !

Les jaunes ont beaucoup de mal à encaisser cette 5ème défaite d’affilée. Les rouges récupèrent leurs pizzas alors que Denis annonce que c’est l’heure de la réunification avec non pas 2, mais 4 ambassadeurs ! Maxime et Naïs, capitaines des jaunes et des rouges, décident des ambassadeurs. Maxime doit choisir pour l’Est et le Sud. Naïs doit choisir pour l’Ouest puisque pour le Nord, il ne reste que Frédéric.



Au final, Maël est l’ambassadeur des oranges, Louise ambassadrice des verts, Frédéric des violets, et Pierre-Marie pour les bleus. Ils rejoignent Denis, qui leur explique qu’ils doivent désigner quelqu’un à l’unanimité, sinon ils iront à la boule noire !

Une bouteille annonce que le camps rouge va accueillir l’équipe réunifiée ! Les deux équipes se réunissent et les alliances vont déjà bon train quand les ambassadeurs rentrent.

Et l’aventurier éliminé par les ambassadeurs est…

Les ambassadeurs annoncent qu’ils se sont mis d’accord : ils ont choisi d’éliminer Maxime ! Il est sous le choc.

Koh-Lanta du 15 avril 2025 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 8 ce 15 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 21 avril pour suivre l’épisode 9 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ».