Koh-Lanta du 8 avril 2025 : qui sera éliminé ce soir dans l’épisode 7 ? (VIDÉO)

« Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres », épisode 7 du mardi 8 avril 2025 – Après l’élimination de Pauline chez les jaunes la semaine dernière, place à l’épisode 6 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ». Et ce soir, les tensions sont fortes au sein des deux tribus !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







Koh-Lanta du 8 avril 2025, présentation de l’épisode 7

Aux Philippines, la colère gronde sur le camps et Andréa en prend plein la tête ! Les aventuriers de la tribu jaune n’encaissent toujours pas son collier au dernier conseil. Entre performances et stress, les 2 tribus rivalisent d’engagement ! La stratégie monte d’un cran. Et chez les rouges, Adrien se fait critiquer…

VIDÉO Koh-Lanta la bande-annonce de l’épisode 7 du 8 avril