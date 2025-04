Koh-Lanta : pourquoi Adrien n’a pas réintégré le jeu et ne fait pas partie du jury final ? Réponse !

Publicité





Double coup de théâtre hier soir dans « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ». Alors que Frédéric a été envoyé à l’infirmerie et que Denis Brogniart a annoncé qu’il était contraint à l’abandon et à un retour précipité en France, il a ensuite annoncé avec surprise qu’Adrien ne reviendrait pas.











En effet, suite à l’abandon de Frédéric, le dernier aventurier éliminé était censé réintégrer le jeu : Adrien. Or, Denis a annoncé sans aucune explication qu’Adrien ne pouvait pas revenir, lui aussi pour raisons médicales, et qu’il ne ferait pas non plus partie du jury final !

De quoi interroger les téléspectateurs, qui n’ont pas compris ce qui avait pu se passer pour Adrien entre le conseil où il a été éliminé sur un tirage au sort, et l’abandon de Frédéric.



Nos confrères de Télé Loisirs ont interrogé la production de Koh-Lanta, qui évoque le secret médical et reste énigmatique : « Chaque aventurier passe une visite médicale immédiatement après la sortie de l’aventure, et une seconde avant son retour en France et/ou une réintégration potentielle dans l’aventure. Une contre-indication nous a été donnée le concernant. Comme ce sont des informations relevant du secret médical, aucune information sur la ou les contre-indications n’est transmise à la production« .

De son côté, Adrien est resté silencieux sur les réseaux sociaux et n’a pas expliqué ce qui lui était arrivé.