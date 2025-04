Koh-Lanta : qui a été éliminé à l’issue de l’épisode 6 ? (résumé + replay 1er avril 2025)

Publicité





Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres, épisode 6 du mardi 1er avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 6 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ». Après l’élimination de Mohammed chez lee rouges, Naïs sent qu’elle est en danger et les autres aventuriers ne l’apprécient pas.





Des aventuriers trouvent du manioc et de la canne à sucre, de quoi donner le moral à tout le monde.







Le jeu de confort est déjà annoncé. Il s’agit d’un classique : les flambeaux ! Et à la clé pour la tribu gagnante : les courriers de leurs proches ! Adrien est incroyable et c’est une victoire des rouges !

Deux rouges vont sur l’île de l’exil récupérer les récompenses. Il faut choisir entre nourriture et lettres ! Elles sont hésitantes.



Quand elles rentrent sur leur camps, elles annoncent qu’elles ont finalement décidé de prendre tous les courriers et pas de nourriture. Tout le monde valide leur choix, ils lisent leurs courriers avec émotion.

Le lendemain, sur le camps jaune, Joana s’occupe de monter une stratégie pour faire sortir Andréa en cas de conseil. Mais l’épreuve d’immunité est annoncée, tous rejoignent Denis !

Il s’agit d’une épreuve physique sur terre d’abord, puis sous l’eau. Et c’est finalement une nouvelle victoire des rouges ce soir ! Les jaunes vont donc devoir aller au conseil.

Chez les jaunes, Claire et Jérôme ont chacun un collier d’immunité à jouer sur ce conseil, et Maxime en a un aussi à jouer quand il veut jusqu’à la réunification ! Andréa est clairement en danger mais les aventuriers ignorent qu’elle a un collier ! Andréa décide d’informer Maxime pour tenter de faire un coup d’éclat. Ils pensent à éliminer Pauline et le disent aussi à Louise…

Le conseil des jaunes, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du conseil des jaunes. Jérôme et Joana ont chacun un bulletin à leur nom suite aux bambous la semaine d’avant. Après les votes, Andréa sort son collier d’immunité à la surprise générale. Presque tous les votes sont contre elle ! A l’issue du vote, il y a égalité entre Jérôme, Joana et Pauline avec chacun une voix ! Les aventuriers revotent donc. Et c’est finalement Pauline qui est éliminée !

Koh-Lanta du 1er avril 2025 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 6 ce 1er avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 8 avril pour suivre l’épisode 7 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ».