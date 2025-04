« La fille que j’ai perdue » : votre téléfilm inédit ce 1er avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La fille que j’ai perdue » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 1er avril 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « La fille que j’ai perdue ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« La fille que j’ai perdue » : l’histoire, le casting

Cynthia, une journaliste d’investigation renommée, est hantée par le souvenir de sa fille Lexie, qu’elle a abandonnée à l’âge de 17 ans. Deux décennies plus tard, elle décide de la retrouver et contacte l’agence d’adoption où elle l’avait confiée. Mais à sa grande stupeur, l’agence ne possède aucune trace de son dossier et n’a jamais employé la femme qui lui avait pris son bébé. Bouleversée par cette révélation troublante, Cynthia se lance dans une enquête périlleuse, épaulée par son mari, Andrew.



Avec : Romina D’Ugo (Cynthia Robins), Kelly Penner (Andrew Masters), Jenny Young (Maureen), Arwen Humphreys (Billie)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Echangées à la naissance ».

« Echangées à la naissance » : l’histoire et le casting

Brooke, une talentueuse paysagiste au quotidien sans accroc, découvre avec stupeur que sa fille Hailey n’est pas son enfant biologique. Cette révélation bouleverse sa famille, qui apprend que Hailey a été échangée à la naissance avec Breanne, la véritable fille de Brooke, élevée par Alexis, une serveuse aux prises avec une vie difficile. Tandis que les deux jeunes filles tentent de tisser des liens avec leurs mères biologiques respectives, Alexis, redoutant que Breanne ne soit séduite par l’existence privilégiée qui s’offre à elle, peine à accepter la situation et sombre peu à peu dans le désarroi.

Avec : Lindsay Hartley (Brooke Jenkins), Hannah Barefoot (Alexis), Allison McAtee (Viv), Matthew Pohlkamp (Carter Jenkins)