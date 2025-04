Plus belle la vie spoiler : Idriss trouve une preuve accablante contre Charles ! (2 avril 2025)

Publicité





Alors que Charles Carteron est le dernier espoir de Léa dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle », il apparait désormais comme le suspect numéro 1 pour le meurtre d’Alix Menton. Et si Samuel peine à y croire, dans l’épisode du mercredi 2 avril 2025, Idriss va trouver une preuve accablante contre le beau-père de son collègue !…











Samuel interroge Charles au sujet de sa présence à la soirée étudiante. Ce dernier avoue qu’il y était et quand Samuel lui parle d’Alix et lui montre une photo, Charles explique que c’est lui qui l’a raccompagnée à la résidence Massalia ce soir là ! Quand Samuel lui annonce qu’elle est morte deux jours après, le médecin semble sous le choc.

Mais Samuel ne trouve pas d’alibi à Charles, qui prétend qu’il se promenait seul le soir de sa mort. Idriss a de son côté fait une découverte qui accable Charles : il a retiré 3.000 euros ce soir là !

