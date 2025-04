Les apprentis aventuriers : Perle et Valentin en couple depuis la fin du tournage ? Réponse !

Publicité





Dans les « Les apprentis aventuriers », Perle et Valentin ont été contraints de faire l’aventure ensemble alors qu’ils étaient des ex. Ces deux là se sont finalement rabibochés et se sont remis ensemble au fil des épisodes.





Éliminés la semaine dernière en demi-finale, Perle et Valentin sont-ils de nouveau en couple depuis la fin du tournage ? Réponse !







« Ils ont tout gagné à venir vivre l’aventure ici ! Ils sont venus en tant qu’ex et ils repartent en tant qu’amoureux, je suis heureux pour eux » déclarait Giovanni juste après l’élimination des violets.

Et pourtant, Perle et Valentin ne sont pas restés en couple à leur retour en France !



Sur Instagram, Perle a publié un post pour résumer son aventure et remercier les équipes, avec une série de photos dans lesquelles on ne voit jamais Valentin. Et de son côté, Valentin a répondu à la question de l’une de ses abonnés, mettant fin au suspense : « PAS D’AMOUR, COMME ÇA C’EST CLAIR » a-t-il écrit.

Rappelons que Perle et Valentin se sont rencontrés en 2023 sur le tournage de « Love Island ». Ils étaient repartis en couple et étaient restés ensemble quelques mois.