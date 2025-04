Plus Belle La Vie du 1er avril 2025 : Idriss et Samuel s'unissent et découvrent... (résumé + extrait vidéo épisode 301 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 1er avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 301 de PBLV – Idriss va confronter Samuel cet après-midi dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». Après avoir découvert son passé avec Fanny, Idriss exige des explications.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 1er avril 2025 – résumé de l’épisode 301

Samuel explique tout à Idriss : Fanny était en manque, et il a cru qu’elle allait mourir, ce qui l’a poussé à voler de la drogue dans les scellés. Idriss l’accuse d’avoir tué Fanny et Alix, mais Samuel jure que ce n’est pas lui. Il reconnaît qu’à Strasbourg, c’est sa mère, préfète, qui lui a sauvé la mise, et elle ne couvrirait jamais un meurtrier. Idriss lui rappelle qu’il n’a pas d’alibi pour la mort d’Alix, mais Samuel rétorque qu’il a trouvé un alibi pour Vadim. S’il était le coupable, pourquoi aurait-il cherché à innocenter quelqu’un d’autre ? Il propose alors à Idriss de reprendre l’enquête ensemble, lui assurant que s’il fait un faux pas, il le dénoncera.

Idriss et Samuel enquêtent ensemble pour découvrir comment le tueur a contacté Alix Menton. Ils établissent son profil : cadre supérieur, la quarantaine, probablement marié, méticuleux et précis. Samuel et Idriss poursuivent leur enquête et se rendent dans un club privé à la recherche du tueur. Ils fournissent une description au patron et lui demandent une liste de suspects potentiels. Ce dernier, qui connaît Idriss, accepte de les aider.



Publicité





Au commissariat, Idriss et Samuel poursuivent leurs recherches. Pour l’instant, la liste de suspects ne donne rien. Samuel visionne une vidéo d’une soirée étudiante. Soudain, Idriss repère un homme correspondant au profil du tueur… Samuel blêmit et murmure que c’est son beau-père !

Pendant ce temps, Thomas met en garde Louis à propos de Barbara. Il lui conseille d’être prudent, car elle est en pleine reconstruction et mérite le meilleur. S’il lui fait du mal, il devra lui rendre des comptes. Louis trouve son attitude intrusive, mais Yolande prend la défense de Thomas.

Plus tard, Louis rejoint Barbara en cuisine et lui propose de se voir dans l’après-midi, mais elle doit aller chercher Yaël à la crèche. Elle propose plutôt le soir, mais son bracelet électronique l’en empêche. Zoé, qui a entendu la conversation, propose de garder Yaël. Louis lui reproche d’être trop curieuse, tandis que Barbara lui assure qu’elle retiendra sa proposition. Plus tard, elle rattrape Louis et lui demande pourquoi il a réagi ainsi avec Zoé. Il lui répond qu’il n’aime pas que tout le monde se mêle de sa vie. Barbara lui rappelle que c’est l’esprit du Mistral. Elle lui demande alors s’il veut cacher leur relation, mais il la rassure en l’embrassant devant tout le monde. Yolande et plusieurs clients applaudissent.

De son côté, Nisma envisage de retourner voir la mère de Vadim. Apolline ne comprend pas son choix et tente de l’en dissuader, mais Nisma insiste et part malgré tout. Avant cela, Apolline lui laisse son adresse en cas de problème.

Nisma rend visite à la mère de Vadim et lui apporte des religieuses de sa pâtisserie préférée. Méfiante, la femme lui fait remarquer que Vadim ne lui a jamais parlé d’elle. Finalement, elle accepte de la laisser entrer. Nisma découvre qu’elle vit dans l’obscurité et semble persuadée que son voisin l’épie. Elle ouvre les volets, et alors qu’elles parlent de Vadim, la femme s’affole soudainement, convaincue d’être observée.

Au cabinet médical, Léa ressent le besoin de s’occuper et range le matériel de Babeth. Elle confie à sa mère qu’elle perd ses cheveux, ce qui est difficile à vivre. Elle raconte que Jean-Paul en retrouve partout et qu’elle se juge elle-même sévèrement. Babeth lui conseille d’en parler directement avec lui et lui dit qu’elle l’impressionne par sa beauté et son courage.

Jean-Paul rentre chez lui et découvre que sa famille lui a organisé une surprise pour son anniversaire. Ému, il retrouve Babeth, Lucie et Léa. On sonne à la porte : c’est Charles Carteron ! Il annonce une excellente nouvelle : la tumeur de Léa a régressé et elle peut être opérée. Toute la famille est bouleversée, et Jean-Paul voit cette annonce comme un véritable cadeau.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : la famille de Léa mobilisée, un secret sème la panique, les résumés jusqu’au 18 avril 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 1er avril 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.