Les mystères de l’amour du 6 avril : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 11 saison 36 en avance)

Les mystères de l’amour du 6 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 11 de la saison 36 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 11 de la saison 36 et il s’intitule « Double surprise ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Les mystères de l’amour du 6 avril 2025 – résumé de l’épisode 11 saison 36 « Double surprise »

Pour venir en aide à Ève et Peter, Nicolas et Ingrid renouent avec une vieille connaissance. Étienne demande l’aide de Cathy concernant Mégane. De leur côté, Fanny et Christian tentent de trouver un moyen de tirer Adrian d’affaire. Quant à Sophie, elle revient au Water Sports, au grand désarroi de Béné.

Les mystères de l’amour du 6 avril – extrait vidéo de l’épisode



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.