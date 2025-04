Les Enfants de la Télé du 6 avril 2025 : qui sont les invités de Laurence Boccolini ce dimanche soir sur France 2 ?

Publicité





Les Enfants de la Télé du 6 avril 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la saison de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 6 avril : les invités

Ce dimanche, Les Enfants de la Télé recevront une équipe de personnalités aussi diverses que talentueuses, pour un moment placé sous le signe de la bonne humeur et du rire.

🔵 Jean-Marc Généreux : Danseur et chorégraphe canadien, il est surtout connu en France pour son rôle de juge dans l’émission « Danse avec les stars » et il vient de sortir un livre « Chaque pas est une leçon de vie »



🔵 Angélique Angarni-Filopon : Élue Miss Martinique 2024, elle est devenue Miss France 2025, étant la première Miss Martinique à remporter ce titre. ​

🔵 Sheila : Icône de la chanson française, elle a marqué les années 1960 et 1970 avec des titres à succès

🔵 Samuel Bambi : Humoriste et comédien, il s’est fait connaître par ses spectacles de stand-up et ses apparitions dans diverses émissions télévisées.​

🔵 Jérôme Anthony : Animateur de télévision et de radio français, il est reconnu pour avoir présenté plusieurs émissions de divertissement sur M6.

Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 6 avril 2025 à 18h10 sur France 2.