20h30 le dimanche du 6 avril 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 6 avril 2025 : les invités

Face à l’écran : Après le triomphe de son tout premier film Un p’tit truc en plus, Artus a mis la réalisation entre parenthèses pour partir en tournée dans les Zénith avec son nouveau spectacle, One Man Show. Il clôturera cette série exceptionnelle les 27 et 28 mars à Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe — une première pour un one-man-show.

La rencontre : Figure emblématique de la gastronomie à la télévision, Philippe Etchebest vient de décrocher une deuxième étoile au Guide Michelin 2025 pour son restaurant bordelais Maison Nouvelle, déjà récompensé d’un premier macaron fin 2021.



Le live : La révélation belge Héléna fait sensation : son album Hélé, sorti il y a moins d’un mois, cumule déjà 90 millions de streams à l’international. Elle est l’invitée de 20h30 le dimanche pour interpréter en live son dernier titre.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV