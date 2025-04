« Nina, captive d’une secte » : votre téléfilm inédit ce 29 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Nina, captive d’une secte » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 29 avril 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il est adapté d’une histoire vraie et s’intitule « Nina, captive d’une secte ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Nina, captive d’une secte » : l’histoire, le casting

Ginny, une jeune juriste, part à la recherche de sa sœur Nina, mystérieusement disparue. En se rendant à son domicile, elle découvre un prospectus vantant les bienfaits d’un séminaire de développement personnel. Intriguée, elle s’y inscrit, persuadée que ce stage pourrait l’aider à remonter la piste de sa sœur. Mais derrière cette façade bienveillante se cache en réalité une secte. Déterminée, Ginny décide de s’y infiltrer… sans se douter que ce qu’elle va découvrir dépassera tout ce qu’elle avait imaginé.

Avec : Emily Tennant (Anna), Greyston Holt (Ray), Andrew Francis (Trask), Natalie Sharp (Nina)



Publicité





Et à 15h50 « Dans l’enfer d’une secte » (rediffusion)

Lorsque Heather découvre la disparition de sa fille adolescente, Ally, elle alerte immédiatement la police. Les enquêteurs retrouvent les affaires de la jeune fille abandonnées près d’une rivière, à plusieurs heures de chez elle, et concluent rapidement à une noyade. Mais Heather refuse d’y croire. Convaincue qu’Ally est toujours en vie, elle fouille ses effets personnels et met au jour une étrange amitié avec un groupe d’adolescents en difficulté fréquentant un centre de jeunesse dirigé par un certain Bridger. En enquêtant sur ce lieu mystérieux, Heather aperçoit enfin sa fille. Mais la joie des retrouvailles cède vite la place à l’angoisse : Ally a en réalité intégré une secte…

Avec : René Ashton (Heather), Jacey Nichole (Ally), Jacob Young (Bridger), Alivea Disney (Mariah)