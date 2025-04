Plus belle la vie spoiler : Ulysse a des doutes sur Hector !... (30 avril 2025)

Publicité





Hector a finalement révélé toute la vérité à Blanche dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais demain, dans l’épisode du mercredi 30 avril 2025, Hector va mentir à Ulysse et Ophélie…











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Steve face à une terrible nouvelle, les résumés jusqu’au 16 mai 2025

Alors que Blanche a décidé de vivre ce qu’elle a à vivre avec Hector sans se soucier de la maladie et de ses conséquences, elle lui conseille de tout dire à Ulysse et Ophélie, qui tiennent beaucoup à lui.

Hector les retrouve au Mistral et il a une absence sous leurs yeux. Il ne trouve plus ses mots et peine à leur expliquer son absence de plusieurs jours… Il leur ment et ne leur révèle pas sa maladie. Si Ophélie n’y voit que du feu, ce n’est pas le cas d’Ulysse. Il confie à Vanessa qu’il a trouvé Hector bizarre et que ce n’est pas la première fois qu’il se montre incohérent devant eux…



Publicité





Ulysse va-t-il découvrir la vérité sur la maladie de son oncle ? Comment réagira Vanessa ?