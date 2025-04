« Nouveau jour » : première bande-annonce de la série quotidienne avec Helena Noguerra et Laëtitia Milot (VIDÉO)

Publicité





​M6 a récemment dévoilé la première bande-annonce de « Nouveau jour », sa nouvelle série quotidienne prévue pour l’été 2025. Cette fiction originale, tournée dans la région de Montpellier, s’inscrit dans la lignée des feuilletons à succès tels que « Demain nous appartient » ou « Un si grand soleil ».​











Publicité





VIDÉO la première bande-annonce de « Nouveau jour »

Découvrez cet été votre nouvelle série quotidienne #NouveauJour

🛎️ Une grande saga autour d’un hôtel familial, le Domaine Bartoli, va bientôt commencer ! RDV sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/FuRYApAae1 — M6 (@M6) April 17, 2025

Une saga familiale sous le soleil du Sud

L’intrigue de « Nouveau jour » tourne autour de la famille Bartoli. Suite à la disparition en mer de Lucien Bartoli, propriétaire d’un hôtel 4 étoiles, sa fille aînée Louise (interprétée par Helena Noguerra) reprend les rênes de l’établissement, au détriment de son frère Tarek (Mhamed Arezki) et de sa sœur Audrey (Gabrielle Atger). La fratrie, déjà divisée par un lourd secret, voit ses tensions exacerbées par le retour de Théa (Marion Aymé), la fille d’Audrey, et par les menaces d’un mystérieux corbeau visant le domaine familial.​



Publicité





Un casting de visages familiers

La série réunit des acteurs bien connus du public français, notamment Bruno Solo, Laëtitia Milot, Vincent Desagnat, Jean-Baptiste Maunier, Alexandre Varga, Aurélie Konaté et Juliette Chêne. Laëtitia Milot, célèbre pour son rôle dans « Plus belle la vie » et qui a aussi joué dans « Demain nous appartient », fait ainsi son retour dans un feuilleton quotidien.​

Un ton mêlant drame et comédie

Présentée comme un drame familial avec une touche de comédie, « Nouveau jour » se distingue par son approche plus légère et assumée que ses concurrents. La série vise à créer une microsociété autour de l’hôtel, générant des situations variées et intergénérationnelles.​

« Nouveau jour » sera diffusée quotidiennement sur M6 à partir de l’été 2025 et disponible en streaming sur M6+. La bande-annonce est accessible sur le site officiel de M6