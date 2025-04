Plus Belle La Vie du 24 avril 2025 : Blanche et Hector se font surprendre (résumé + extrait vidéo épisode 318 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 24 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 318 de PBLV





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 avril 2025 – résumé de l’épisode 318

Ulysse reçoit un appel de la juge : l’OQTF de Bahram est levée, il sera libéré dans la journée. Alors qu’Ulysse s’apprête à prévenir Hector, Vanessa insiste pour le faire elle-même. L’absence d’Hector au dîner de la veille l’inquiète, et elle aimerait aussi lui présenter un co-auteur et un éditeur. Elle l’appelle, mais tombe sur sa messagerie. De son côté, Hector écoute le message allongé dans son lit, aux côtés de Blanche. Il se réjouit de la bonne nouvelle concernant Bahram, mais remarque que Blanche est distante. Lorsqu’il lui demande ce qui ne va pas, elle lui avoue avoir compris que Vanessa est amoureuse de lui.

Pendant ce temps, Nisma confie ses doutes à Apolline : elle se questionne sur le sens de la vie. Apo comprend que son amie traverse une crise existentielle et lui conseille de se recentrer sur ses études, qu’elle a mises de côté dernièrement. Plus tard, Nisma donne un coup de main à Aya, confrontée à un problème de frigo au Mistral. Aya remarque que Nisma ne révise pas et s’en étonne. Elle lui demande si tout va bien à la fac, mais Nisma esquive la question.



Au Mistral, la commandante Savina échange avec Morgane, lui disant qu’elle lui rappelle elle-même à son âge. Leur discussion s’interrompt brusquement à l’arrivée d’Idriss. Lorsqu’il les repère, Savina comprend que Morgane est mal à l’aise et soupçonne qu’elle perd son temps dans ce commissariat. Plus tard, Idriss va parler à Samuel, qui somnole. Il s’inquiète de voir Morgane traîner avec Savina et redoute qu’elle soit manipulée pour dénoncer ses collègues. Pour en avoir le cœur net, il décide de passer un appel.

Au Pavillon des Fleurs, Idriss interroge Luna. Elle a tout entendu de la conversation entre Savina et sa collègue au Mistral. Idriss insiste pour en savoir plus. Luna révèle qu’elle a enregistré la suite de leur échange et lui fait écouter.

Eric retrouve Bahram, qui se montre anxieux quant à l’avenir. Eric le rassure : son acte héroïque pour sauver Léa a joué en sa faveur, et un poste de soignant l’attend à l’hôpital. Bahram est soulagé et confie à Eric ses sentiments amoureux. Eric lui répond qu’il partage les mêmes. Plus tard, au Mistral, Bahram réunit ses proches pour les remercier. Vanessa Kepler est présente, et il la qualifie de « bonne fée », la remerciant chaleureusement. Elle affirme n’avoir fait que son devoir de citoyenne et se dit impatiente qu’il obtienne ses équivalences pour exercer comme neurochirurgien.

Vanessa est ensuite avec Ulysse et Ophélie, en attendant Hector. Ophélie se dit fière de sa mère pour avoir aidé Bahram. Ulysse, gêné, l’interroge sur sa relation avec Blanche. Vanessa répond qu’elle la déteste toujours, surtout depuis qu’elle a planté Hector pour son livre. Ophélie ne comprend pas : Hector travaille encore avec elle et lui a même envoyé le deuxième chapitre ! Ulysse pense qu’il s’agit du travail avec son nouveau co-auteur, mais Vanessa n’a encore présenté personne. Furieuse, elle s’en va.

Plus tard, elle surprend Hector en train d’embrasser Blanche. Hors d’elle, elle traite Blanche de garce. Hector lui rappelle qu’elle ne peut pas contrôler les sentiments des autres. Vanessa l’accuse : pour elle, Blanche ne l’aime pas vraiment, elle veut juste lui faire du mal. Puis, sous le coup de la colère, Vanessa gifle Blanche.

