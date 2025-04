Plus Belle La Vie spoilers : Steve prend une lourde décision, les résumés jusqu’au 9 mai 2025

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu'au 2 mai 2025





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que Steve, chamboulé depuis que son père a débarqué dans sa vie, va prendre une décision lourde de conséquences. Ses amis continuent de s’inquiéter pour lui…

Au commissariat, la mission de la commandante Savina de l’IGPN touche à sa fin et l’heure est au bilan. De son côté, Ulysse soutient sa mère. Et Eric fait des confidences à ses proches…



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 5 au 9 mai 2025

Lundi 5 mai 2025 (épisode 325) : Jules et Apolline s’activent pour venir en aide à leur ami, à mesure qu’ils font des découvertes inquiétantes. Au commissariat, une enquête rassemble deux policiers une nouvelle fois. L’heure est aux confessions, tandis qu’Ulysse tente de soutenir sa mère.

Mardi 6 mai 2025 (épisode 326) : Steve veille sur un de ses proches et décide d’agir pour comprendre son mal. Blanche décide de prendre les choses en main à sa manière. Luna apporte du soutien à Chloé, son amie de cellule.

Mercredi 7 mai 2025 (épisode 327) : Steve prend une décision qui pourrait bien transformer sa vie comme celle de son entourage. Au commissariat, Samuel subit une pression professionnelle qui pourrait bien avoir des conséquences. Eric profite de l’écoute attentive de ses amis pour se confier.

Jeudi 8 mai 2025 (épisode 328) : La relation entre Steve et ses proches se tend alors que plusieurs mauvaises décisions sont prises. Au Pavillon des fleurs, un nouveau pôle d’activité voit le jour. Le bac approchant, Zoé réalise qu’il y aura un après.

Vendredi 9 mai 2025 (épisode 329) : Les proches de Steve sont dans une impasse, mais un témoignage pourrait accélérer les choses. Au commissariat, c’est l’heure du bilan. Zoé peut compter sur son entourage pour des conseils avisés.

