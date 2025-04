Ici tout commence du 24 avril : la vérité éclate, Mehdi révèle le secret de Vic ! (résumé + vidéo épisode 1161 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 24 avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1161 – La vérité va enfin éclater ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Mehdi va finalement décider de révéler le secret de Vic à Hortense, Enzo, et Billie.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 24 avril 2025 – résumé de l’épisode 1161

Doria Fauvel se montre enthousiaste : Victorine respecte scrupuleusement son protocole, et selon elle, les premiers résultats sont déjà prometteurs. Cependant, Vic avoue qu’elle se sent très affaiblie, elle n’a plus aucune force. A la coloc, Mehdi soutient Enzo quand il découvre le livre de Doria dans les affaires de Vic. Il comprend que la cheffe compte soigner Vic avec des plantes ! Mehdi confronte Doria, qui ne veut rien entendre. Mehdi comprend que Vic est en danger, il prend alors une grande décision : révéler le cancer de Vic à Enzo, Hortense, et Billie.

Face Hortense, Vic finit par craquer. De son côté, Stanislas adopte une attitude irréprochable avec Alice. Et en plein service, Maya et Léonard révisent leurs acquis.



Ici tout commence du 24 avril 2025 – extrait vidéo

