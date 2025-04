« Qui restera dans la lumière ? » : votre jeu ce soir sur France 2 (26 avril 2025)

Publicité





« Qui restera dans la lumière ? » du 26 avril 2025 – Ce samedi soir à la télé, Bruno Guillon vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro de son nouveau jeu « Qui restera dans la lumière ? ». Pour ce troisième numéro, Bruno Guillon vous propose un quiz de culture générale unique et captivant, doté d’un dispositif visuel impressionnant !





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Qui restera dans la lumière ?, rappel de la présentation du jeu

Préparez-vous à vibrer de nouveau ! Le jeu télévisé de culture générale « Qui restera dans la lumière ? » revient en force ce soir sur France 2, avec son lot de nouveautés et de rebondissements prometteurs.

Après une première saison couronnée de succès, l’émission animée par le charismatique Bruno Guillon, accompagné de la malicieuse voix off Karina, revient pour mettre à l’épreuve 100 candidats venus de toute la France et de Belgique. Le but ? Rester le dernier dans la lumière et décrocher jusqu’à 100 000 euros !



Une mécanique de jeu encore plus palpitante

Cette saison introduit trois parcours de sélection inédits, chacun offrant une approche stratégique différente :

– Le Parcours libre : le candidat choisit le niveau de difficulté (facile, moyen ou difficile) dès le début de la question.

– Le Parcours imposé : parmi trois débuts de question, il en sélectionne un et doit enchaîner les trois niveaux de difficulté correspondants.

– Le Parcours du combattant : il répartit les trois niveaux de difficulté sur trois débuts de question proposés.

L’objectif reste le même : plonger un maximum d’adversaires dans l’ombre et engranger les points en fonction des erreurs commises par les autres.

Une montée en tension vers la finale

Les trois meilleurs candidats se retrouvent ensuite en demi-finale, un face-à-face haletant où chacun choisit à tour de rôle un début de question parmi neuf proposées. À l’issue de cette épreuve, une jauge déterminera le finaliste, celui qui aura réussi à éliminer le plus de concurrents.

Enfin, place à la grande finale, où le dernier candidat en lice affronte ses 99 adversaires restants. Chaque élimination lui rapporte 200 euros, et l’enjeu monte crescendo jusqu’à l’ultime question. À ce moment critique, il pourra choisir de multiplier sa cagnotte par 2, 3 ou 5, au risque de tout diviser s’il se trompe.

Un show spectaculaire et plein de surprises

Entre stratégies osées, suspense insoutenable et ambiance électrique, cette nouvelle édition promet des moments forts, des rires, et des retournements de situation spectaculaires.

Alors, qui saura éblouir ses adversaires et rester seul dans la lumière ? Réponse dès ce soir à 21h10, sur France 2 et en replay sur France.TV