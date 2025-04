Tennis Madrid : Müller / Humbert en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Tennis Madrid ATP – le match Müller / Humbert en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi après-midi. Le tournoi de tennis Masters 1000 de Madrid se poursuit et cet après-midi, et les français Ugo Humbert et Alexandre Müller s’affrontent.





Un match à suivre cet après-midi à partir de 17h35 sur Eurosport.







Publicité





​Aujourd’hui, deux Français, Ugo Humbert et Alexandre Müller, s’affrontent au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid. Humbert, tête de série n°21 et 22e mondial, cherche à retrouver de la régularité sur terre battue après une série de résultats en dents de scie. Müller, classé 39e mondial, a récemment battu David Goffin au premier tour, ce qui lui a permis d’accéder à ce match contre son compatriote. ​

ATP Madrid le match Müller / Humbert en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 17h35.



Publicité





Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Müller / Humbert, 32ème de finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre ce matin sur Eurosport.