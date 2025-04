The Power du 15 avril : qui sera la seconde cible ? (résumé, spoiler + replay épisode 7)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 7 du mardi 15 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 7 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Sarah est la première cible. Elle est convaincue que Giovanni est le Power Player !











Sarah décide de coller Giovanni, qui lui assure qu’il est le Power Player. Elle ne le croit pas, convaincue de l’avoir démasqué.

Vivian a mis en place un stratagème pour faire croire à Sarah que c’est lui le Power Player ! Robin et Lou sont tombés dans le panneau. Et le soupçon a rapidement fait le tour de la villa. Vincent confronte alors Vivian, qui lui dit qu’il est le Power Player.

Cindy se frotte les mains, ils sont tous loin de la soupçonner.



Delta organise un jeu pour gagner un indice sur le Power Player. Ils jouent en binômes, sauf une personne. C’est Nathalie qui est écartée du jeu ! Ils vont tous se préparer pour le jeu. C’est le binôme formé par Lou et Manon qui remporte le jeu et un indice sur le Power Player.

Delta organise une soirée tempête de sable. Au cours de la soirée, Delta annonce que le Power Player a choisi de faire porter des pneus lourds à 2 joueurs durant toute la soirée : Jessica et Antoine. Elle a choisi Jess pour brouiller les pistes.

Lou et Manon découvrent ensuite leur indice : un flamant rose. Elles sont totalement perdue ! C’est l’animal totem de Cindy mais elles ne le savent pas. Quand elles reviennent avec les autres, elles disent juste que c’est un animal et Cindy craint que Delta ait mis son chien.

Lou décide de donner l’indice à sa mère, Nathalie, et à Sarah. Cindy s’inquiète !

SPOILER Cindy divise la villa

Dans l’épisode de demain, Delta annonce que le Power Power a décidé de diviser la villa en 2 groupes. Le groupe 1 est composé de : Mélanie, Antoine, Robin, Sarah, Giovanni, Vivian, Manon et Lou. Le second groupe : Nathalie, Jessica, Cindy, Maxence et Vincent. Et chaque va se retrouver lié pendant une heure !

The Power, le replay du 15 avril

Si vous avez manqué l’épisode 7 ce mardi 15 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 16 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 8.