The Voice : découvrez les équipes des coachs pour la demi-finale

Publicité





Samedi prochain, les talents des quatre coachs de The Voice s’affronteront lors de la demi-finale en direct, dans l’espoir de décrocher leur place en finale et de remporter cette édition 2025. Chaque coach a sélectionné des artistes exceptionnels, et les équipes sont prêtes à enflammer la scène pour ce moment décisif. Voici un récapitulatif des équipes en compétition pour cette demi-finale.











Publicité





Zaz : Maag, Neven, et Gianni

Patricia Kaas : Laelia, Mickaël, et Aidan Rohr

Florent Pagny : Il Cello, César Varadero, et Emilio



Publicité





Vianney : Kilonga, Mega, et The Joyful Key

Chaque coach a sélectionné des talents qui reflètent sa vision artistique et sa personnalité musicale, et la demi-finale s’annonce haute en couleur. Les candidats sont prêts à tout donner pour franchir ce dernier obstacle avant la grande finale. Samedi prochain, chaque prestation sera cruciale, et l’issue de cette demi-finale promet de réserver de nombreuses surprises.

Rendez-vous samedi pour découvrir qui réussira à séduire le public et à convaincre les coachs.