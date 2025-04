13h15 le dimanche du 20 avril : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 20 avril 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série « La magie des arbres ».





« 13h15 le dimanche » du 20 avril 2025 : le sommaire

« 13h15 le dimanche » propose un voyage immersif au cœur des forêts de France, de Pologne et du Gabon, à la rencontre de ceux qui les étudient et les protègent. Sources essentielles de vie, les arbres possèdent aussi des capacités étonnantes : ils peuvent communiquer entre eux et se montrer solidaires.

Il y a dix ans, l’ingénieur forestier allemand Peter Wohlleben publiait La Vie secrète des arbres (éd. Les Arènes), un ouvrage qui a fasciné un million de lecteurs en révélant ces interactions mystérieuses au sein des forêts.



Face aux défis du réchauffement climatique, aux incendies et aux tempêtes, aggravés par la déforestation, la préservation des arbres devient un enjeu crucial. Tandis que la France n’abrite plus que des forêts secondaires, la dernière forêt primaire d’Europe, en Pologne, reste sous la menace. Pourtant, les forêts possèdent une capacité remarquable à s’autoréguler et à protéger les humains.

De la forêt de Rambouillet à celle du Gabon, des chênaies du Morvan aux platanes longeant l’autoroute A69, « 13h15 le dimanche » nous emmène au cœur de la magie des arbres.

Un projet de renaissance d’une forêt primaire en France

Laurent Tillon, spécialiste à l’Office national des forêts et passionné de chauves-souris — excellents indicateurs de la santé des écosystèmes forestiers — participe à cet engagement. De son côté, le botaniste Francis Hallé, célèbre pour ses explorations de la canopée équatoriale, porte un rêve ambitieux : recréer en France une forêt primaire de 70 000 hectares, vierge de toute activité humaine.