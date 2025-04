Vivement Dimanche du 20 avril 2025 : Michel Drucker encore absent, quand sera-t-il de retour ?

Publicité





Vivement Dimanche du 20 avril 2025 : les invités de Michel Drucker – Les téléspectateurs devront patienter un peu plus longtemps avant de retrouver Michel Drucker et son célèbre talk-show « Vivement dimanche ». En effet, à cause de la diffusion du cyclisme, l’émission ne sera de retour sur France 2 que le dimanche 11 mai prochain.











Ce retard est lié à la diffusion de certaines compétitions sportives, notamment le cyclisme, qui occupe l’antenne de France 3 durant cette période. Mais les fans de Michel Drucker n’auront pas à attendre trop longtemps, car le rendez-vous est fixé au 11 mai, avec une émission qui promet déjà d’être un moment fort.

Pour ce grand retour, « Vivement dimanche » sera exceptionnellement dédié à Jean-Pierre Foucault. L’animateur, incontournable figure du paysage audiovisuel français, sera à l’honneur dans cette spéciale qui s’annonce comme une belle rétrospective de sa carrière. Jean-Pierre Foucault, reconnu pour son long parcours à la tête de nombreuses émissions emblématiques, notamment « Sacré Soirée » ou « Qui veut gagner des millions ? », reviendra sur les temps forts de sa carrière et les moments marquants de sa vie professionnelle.

L’occasion pour les téléspectateurs de redécouvrir ce duo légendaire, qui a souvent fait le bonheur du public, entre fous rires et anecdotes exclusives. La spéciale Jean-Pierre Foucault s’annonce donc comme un moment incontournable pour tous les amateurs de télévision et de personnalités du petit écran.



Rendez-vous donc le dimanche 11 mai pour le grand retour de Michel Drucker avec un épisode qui s’annonce exceptionnel.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV