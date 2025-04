The Voice du 19 avril 2025 : quels talents vont en demi-finale ? Qui sont les éliminés ? (résumé + replay des battles)

Publicité





The Voice du 19 avril 2025, résumé et replay des battles – C'est parti pour la 12ème soirée de la saison 2025 de « The Voice, la plus belle voix ». Après les auditions et les groupes, place à une unique soirée de battles pour Florent Pagny, Vianney, Patricia Kaas et Zaz.











Ce soir, 24 talents font s’affronter deux par deux pour se qualifier pour la demi-finale de la semaine prochaine.

Première battle dans l’équipe de Zaz : Mina Blue face à Maag sur « Rolling in the deep » d’Adele. A l’unanimité, les autres coachs garderaient Maag, et Zaz décide d’emmener Maag en demi-finale.

On continue avec l’équipe de Patricia Kaaz : elle fait affronter Héléna Hélia et Laelia sur « Flamme » de Juliette Armanet. Elle choisit de continuer avec Laelia !



Place à l’équipe de Florent Pagny : Théadule est face au trio de tenors, Il Cello. Ils chantent « Who Wants to Live Forever » de Queen. Tous les coachs auraient continué avec Théadule mais Florent choisit de garder Il Cello !

Vianney choisit de faire s’affronter Sorenza et Kilonga, elles reprennent « Je suis malade » de Serge Lama. Il choisit d’emmener Kilonga en demi-finale.

Dans l’équipe de Zaz, place à Neven et Eliott sur « La Symphonie des éclairs » de Zaho de Sagazan. ELle choisit de continuer avec Neven.

Place à l’équipe de Florent. FG Lucas affronte César Varadero sur « Mon frère » des Dix Commandements. Et Florent qualifie César Varadero pour la demi-finale.

Dans l’équipe de Patricia, Teona et Mickaël s’affrontent sur « Under Pressure » de Queen et David Bowie. Elle choisit de continuer avec Mickaël !

On continue avec l’équipe de Vianney, Mega et Miya s’opposent sur « Take Me to Church » de Hozier. Vianney qualifie Mega pour la demi-finale.

Dans l’équipe de Zaz, Gianni et Bry s’affronte sur « Paradis perdus » de Christine and the Queens. Zaz choisit de continuer avec Gianni.

Place à l’équipe de Patricia. Aidan Rohr affronte Charline sur « À ma place » d’Axel Bauer et Zazie. Elle décide de qualifier Aidan Rohr.

Dans l’équipe de Vianney, The Joyful Key est opposé à Iman. Et Vianney choisit de qualifier The Joyful Key.

Dernière battle de la soirée, dans l’équipe de Florent Pagny. Gabriel et Emilio s’affrontent sur « Sous le vent » de Céline Dion et Garou. Florent emmène Emilio en demi-finale.

The Voice du 19 avril 2025, le replay

Cette soirée de la saison 2025 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 12ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 26 avril pour suivre la demi-finale en direct !