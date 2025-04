Rugby Top 14 : suivre le match Toulon / Clermont en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulon / Clermont en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Suite de la 21ème journée de la saison de Top 14 ce samedi soir, le RC Toulon affronte Clermont-Auvergne.





Un match de rugby à suivre à 21h sur Canal+ en direct, coup d’envoi à 21h05.







​Ce soir, le Stade Mayol de Toulon accueille un choc du Top 14 entre le RC Toulon et l’ASM Clermont Auvergne. Actuellement troisièmes du championnat avec 63 points en 20 matchs, les Toulonnais visent une victoire pour consolider leur place en haut du classement.​

Toulon affiche une solide forme à domicile, avec des victoires récentes contre des équipes telles que Perpignan (40-19) et Stade Français (24-6) . En revanche, Clermont, classé 12e, peine à l’extérieur avec cinq défaites consécutives et une différence de points négative de 126 sur dix matchs.​



Historiquement, Toulon domine les confrontations à domicile contre Clermont, ayant remporté les huit dernières rencontres sur leur terrain.

Toulon / Clermont la composition des équipes

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Domon ; 14. Dréan, 13. Cowie, 12. Sinzelle, 11. Wainiqolo ; 10. Biggar, 9. White ; 7. Coulon, 8. Tolofua, 6. Ludlam ; 5. Ribbans (cap.), 4. Halagahu ; 3. Gigashvili, 2. Ivaldi, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Baubigny, 17. Brennan, 18. Alainu’uese, 19. Abadie, 20. Nonu, 21. Serin, 22. Jaminet, 23. Setiano.

Le XV de départ de Clermont-Auvergne : 15. Newsome ; 14. Tauzin, 13. Darricarrère, 12. Moala, 11. Raka ; 10. Belleau, 9. Bézy (cap.) ; 7. Fischer, 8. Sowakula, 6. Tixeront ; 5. Simmons, 4. Lanen ; 3. Ojovan, 2. Fainga’a, 1. Akhaladze.

Remplaçants : 16. Massa, 17. Frisach, 18. Rixen, 19. Hemery, 20. Jauneau, 21. Urdapilleta, 22. Fouyssac, 23. Montagne.

Toulon / Clermont en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulon / Clermont, 21ème Journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.