Top Chef du 23 avril 2025 : l’épisode 5 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Top Chef du 23 avril 2025 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 5 de la saison 16 de « Top Chef ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







Publicité





Top Chef du 23 avril 2025, le programme de l’épisode 5

Place à une soirée d’exception avec les célèbres inspecteurs du guide Michelin ! Les meilleurs candidats, qualifiés lors des précédentes épreuves, vont s’affronter autour de deux défis prestigieux. En jeu : décrocher le tant convoité coup de cœur des inspecteurs !

Pour la première épreuve, un dispositif inédit a été installé : derrière une vitre sans tain, les inspecteurs pourront observer en direct les gestes des candidats et interagir avec eux, autour du thème de la cuisson instantanée. L’épreuve, imaginée en hommage au chef 3 étoiles Jérôme Banctel, se déroulera en sa présence, aussi bien en cuisine qu’à la dégustation.



Publicité





La seconde épreuve, inspirée du chef 3 étoiles italien Niko Romito, mettra de nouveau les candidats face aux inspecteurs. Ils devront sublimer un seul produit pour créer un plat digne des plus grandes tables.

Parmi les six participants, un seul remportera le coup de cœur au terme de ces deux épreuves. Le moins convaincant rejoindra les candidats non qualifiés des semaines précédentes pour l’épreuve éliminatoire.

Lors de cette ultime épreuve, cinq candidats s’affronteront et l’un d’eux sera définitivement éliminé du concours.

Rappel de la présentation de la saison 16

Pour sa 16e saison, Top Chef s’associe au Guide Michelin pour mettre en lumière les talents gastronomiques de demain, célébrer l’excellence et la créativité culinaires, et valoriser le métier de cuisinier. Grande nouveauté cette année : le vainqueur de cette édition ouvrira un restaurant éphémère dès le lendemain de la finale et pourra prétendre à la récompense ultime – une première Étoile Michelin. Tout au long de la compétition, les inspecteurs du prestigieux guide rouge jugeront les candidats comme dans un véritable restaurant, jusqu’à la grande finale. Les chefs emblématiques du concours, Hélène Darroze, Stéphanie Le Quellec, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel, conservent leur rôle essentiel. Ils auront la mission de recruter, guider et sélectionner les candidats afin de les mener jusqu’au bout de l’aventure.

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.