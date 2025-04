Un Si Grand Soleil du 10 avril : l’arrestation de Suzanne, Noura se confie (résumé épisode 1617 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 10 avril 2025, spoiler résumé de l’épisode 1617 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 10 avril 2025.





Elise annonce à Alex que la plaque de Suzanne finit par VX ! La compagne de Thierry est donc la snippeuse ! Elle pense que Thierry est avec elle et qu’il est en danger. Au même moment, Thierry confronte Suzanne. Elle dit qu’elle lui expliquera mais là elle doit partir, elle a ses collègues à ses trousses. Elle compte fuir en Amérique centrale et il pourra la rejoindre. Elle lui dit qu’elle l’aime, Thierry essaie de la retenir : elle doit assumer ce qu’elle a fait ! Elle le supplie de la laisser partir, il refuse et tire dans un pneu. Alex et Elise débarquent et l’arrêtent.

Hugo propose à Pablo d’aller à un concert de jazz avec lui ce soir, il accepte. Hugo lui dit qu’ils se retrouveront à la maison après le travail. Il lui offre aussi des nouvelles baskets, Pablo est ravi il les trouve trop stylées. Il lui dit qu’il essaie de l’acheter en rigolant, Hugo sourit et lui dit que les parents font tous ça. Pablo lui dit merci et s’en va avec le sourire.



Claire dit à Stéphanie qu’elle est là pour Noura en cas de besoin. Stéphanie l’envoie encore balader mais Claire propose juste son aide. Elles se disputent et Claire lui balance qu’elle lui a piqué le père de Noura…

Florent appelle Hugo : il a trouvé une place pour Pablo dans un foyer pour la semaine prochaine. Hugo ne s’y attendait pas, il sait pas s’il est content. Florent lui demande s’il a changé d’avis, Hugo lui confie que ça se passe mieux et ça vaut le coup qu’il reste avec eux. Florent le laisse réfléchir.

Noura vient parler à Claire. Elle l’a vue parler avec sa mère, Noura dit à Claire qu’elle avait raison : elle a un problème avec la nourriture. Ça la dégoûte de manger, elle n’y arrive pas même si elle a faim. Elle ne voit pas comment s’en sortir. Claire lui dit qu’il y a une solution, elle doit en parler. Elle lui donne le numéro d’un psy qui ne la jugera pas, il a l’habitude et soigne les troubles alimentaires. Noura la remercie.

Plus tard, Pablo voit que ça va pas et propose à Noura de sécher les cours et aller se balader. Elle hésite mais accepte. Sur la plage, Noura se confie à Pablo. Il lui demande comment tout est venu, elle ne sait pas vraiment et elle met des filtres sur les photos. Pablo demande à voir les photos, il la trouve beaucoup plus belle au naturel. Elle pense quand même qu’elle doit perdre du poids, elle a les cuisses qui se touchent. Pablo la trouve magnifique. Hugo appelle Pablo, il ne décroche pas. Il conseille à Noura d’en parler à un psy, elle a été courageuse de lui parler. Pablo reçoit un message, il doit rentrer. Noura prend le numéro que lui a donné Claire et appelle…

Suzanne est interrogée au commissariat. Hugo procède à un prélèvement adn. Alex lui demande des explications. Elle pleure et dit que sa vie est foutue, elle refuse de parler. Elle précise que Thierry ne savait rien, il n’a rien fait. Elle est la seule coupable et avoue tout. Elise et Alex expliquent ensuite à Becker qu’ils ont l’adn et ses aveux, mais pas son mobile. Et elle est formelle, Thierry n’est pas impliqué. Elise sème le doute mais Alex la coupe : il a tiré dans un pneu pour l’empêcher de parler. Becker demande à Alex de l’interroger.

Hugo est avec Sabine, il est furieux contre Pablo quand il rentre. Il lui demande où il était, ils devaient aller au concert. Pablo s’emporte, il l’envoie balader sans s’expliquer. Hugo lui demande où il était et avec qui, mais Pablo lui répond qu’il ne lui doit rien.

Alex interroge Thierry. Il lui demande tout ce qu’il savait, Becker est prêt à le soutenir devant l’IGPN. Thierry assure à Alex qu’il ne savait rien, il n’a jamais douté et ne l’a jamais protégée. Il pleure, il ne comprend pas.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.