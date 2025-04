The Power du 9 avril : que va décider Maxence ? (résumé, spoiler + replay épisode 3)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 3 du mercredi 9 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 3 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Vivian tente de convaincre Manon que Vincent est le Power Player ! Mais elle peine à lui faire confiance.











Manon propose à Vivian, pour lui prouver sa loyauté, qu’il accepte qu’Antoine l’hypnotise. Il a peur, il sait qu’il est réceptif. Mais il accepte ! Antoine s’exécute et ça marche encore super bien.

Pour démasquer le Power Player grâce à son indice, Jessica décide d’organiser une dictée ! Pour espérer que Jessica le sauve suite à sa promesse envers Maroua (la copine de Vincent à l’extérieur et amie de Jessica), il reproduit la phrase à l’identique. Jessica comprend que Vincent est le Power Player et elle est en plein dilemme. Elle dit tout à ses alliés, Maxence et Cindy.

Delta organise une soirée et alors que Vivian drague Shauna, elle annonce un jeu du contre-pouvoir. Le gagnant pourra sortir l’une des cibles et la remplacer ! Manon et Robin reprennent espoir. Il s’agit de boites, certaines vides, l’une contenant un bannissement et l’une le contre-pouvoir. Et si Vincent hérite du bannissement, c’est finalement Maxence qui remporte le jeu et le contre-pouvoir !



Maxence va donc devoir choisir qui enlever dans les cibles et qui mettre à la place. Il a du temps pour réfléchir alors que Vincent dort seul dans une tente avec une température à 8 degrés. Vivian se réjouit !

SPOILER qui Maxence va-t-il sauver et qui va-t-il mettre en danger ?

Dans l’épisode de demain, contre toute attente, Vincent réussit à convaincre Vivian de s’allier avec lui ! Il lui avoue qu’il est le Power Player t lui propose une alliance jusqu’en finale. Vivian accepte et va retourner le cerveau de Robin pour le convaincre que Vincent n’est pas le Power Player ! Maxence décide finalement de sauver Robin et il le remplace par Shauna !

The Power, le replay du 9 avril

Si vous avez manqué l’épisode 3 ce mercredi 9 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 10 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 4.