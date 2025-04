Un Si Grand Soleil du 2 avril : la police échoue, Pablo se rapproche de Sabine (résumé épisode 1611 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 2 avril 2025, spoiler résumé de l’épisode 1611 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 2 avril 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Sabine conseille à Hugo d’aller voir si tout va bien mais Pablo se lève. Il avoue être crevé, il n’a plus l’habitude de se lever tôt. Sabine lui propose un bon petit dej mais Pablo dit qu’il n’a pas le temps. Hugo propose de le déposer au lycée, il accepte. En voiture, c’est glacial. Hugo demande à Pablo s’il a des nouvelles de Noa, il lui dit qu’il est parti à Lyon. Pablo lui dit qu’il doit être content. Hugo lui répond qu’il va se faire des potes mais Pablo l’envoie balader. Hugo le recadre, il met son casque.

Elisabeth appelle Muriel pour la prévenir qu’elle ne viendra pas travailler. Muriel lui souhaite bon courage. Alain pense que c’est de la folie mais Elisabeth pense que Clément ne prendrait pas le risque. Alain finit par lui dire qu’elle est courageuse, Elisabeth avoue qu’elle est morte de trouille.



Clément fait le point avec Alex et Elise au commissariat. Il est stressé pour Elisabeth et dit qu’au moindre risque, ils laisseront tomber. Pendant ce temps là, Florent appelle Hugo. Il lui demande si la demande de place en foyer ouvert avance, il lui confie qu’il n’y arrive pas avec Pablo, qui le déteste. Il croit qu’il n’est pas fait pour ça, Florent lui dit que ça prend du temps. Il pense que Pablo est agressif contre lui. Mais Hugo pense que la situation n’est bonne pour personne. Florent va essayer de lui trouver un foyer ouvert.

Au lycée, si Eve pointe du doigt l’orthographe catastrophique de Pablo, Soan assure qu’il est doué en physiques. Sabine pense qu’il a triché, Soan lui assure que ce n’est pas le cas.

Elisabeth retrouve Alex et Elise. Elle est stressée. On lui met un gilet par balle, Elise lui explique tout le dispositif. A la moindre inquiétude ils arrêtent tout, mais elle ne doit pas paniquer. On lui remet des boucles d’oreilles équipées d’un micro.

Noura est avec Pablo, elle l’aide à travailler en français. Mais il la regarde et il a du mal à se concentrer.

Elisabeth reçoit un appel du maître chanteur, qui donne ses instructions. L’opération commence. Le maître chanteur lui fait ouvrir un livre et récupérer un autre téléphone à l’intérieur. Il lui demande de jeter le sien. Il lui donne ensuite un lieu de rendez-vous. Pendant ce temps là, Alain est terrifié. Elisabeth découvre un drone, elle doit mettre l’argent à l’intérieur. Le drone s’envole avec l’argent !

Chez Hugo, Sabin fait un pate à tarte maison et apprend à Pablo comment on fait. Elle en profite pour le féliciter pour la physique. Ils passent un joli moment de complicité. Chez Noura, Stéphanie essaie de parler à sa fille. Elle lui demande si ça va et lui assure qu’elle est là. Mère et fille se prennent dans les bras.

Le drone attérit sur un toit. Et c’est Blamont qui le récupère !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.