Les apprentis aventuriers du 1er avril : qui a remporté la dernière épreuve des perles ? (résumé, spoiler + replay épisode 47)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 47 du mardi 1er avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 47 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que les Bleus ont remporté la 2ème épreuve des perles de la finale et 40 perles.











Publicité





Alors que Laurent annonce que la prochaine équipe à faire tomber un cube sera 2ème, c’est les roses qui réussissent ! Hillary et Giovanni remportent donc 20 perles. Déception pour les gris, qui n’en remportent aucune alors qu’ils ont été en tête une partie de l’épreuve.

A ce stade, Laurent fait le décompte des perles : les Bleus en ont 57, les Gris en ont 30, et les Roses 21. Mais tout peut basculer sur la dernière épreuve des perles.

De retour sur la plage, Kévin s’en veut, il est déçu. Ils se mettent tous d’accord pour la prochaine épicerie : chaque équipe dépensera 20 perles pour garder le même classement et pouvoir manger.



Publicité





Place à l’épicerie et pour la dernière, il y a des rabais ! A la fin, ils réclament un cadeau de l’épicier mais il ne leur donne rien de plus.

Après s’être fait des sandwichs au thon, les équipes rejoignent Laurent pour la dernière épreuve avant la finale. Les garçons vont devoir mimer des lettres et les filles devront former des mots ! A clé, 50 perles pour les vainqueurs et 30 pour les seconds. Moon et Hillary prennent de l’avance par rapport à Maéva, qui peine à trouver ses jumelles dans le sable.

SPOILER quelle équipe va gagner la dernière épreuve ?

Dès l’épisode de demain, c’est Kévin et Moon qui remportent la victoire et les 50 perles ! Les bleus sont 2èmes et les roses encore derniers ! Les gris vont donc partir 1ers pour la finale.

A LIRE AUSSI : Les apprentis aventuriers : Perle et Valentin en couple depuis la fin du tournage ? Réponse !

Les apprentis aventuriers, le replay du 1er avril

Si vous avez manqué l’épisode 47 ce mardi 1er avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 2 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 48.