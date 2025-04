Un Si Grand Soleil du 25 avril : le braquage tourne au drame ! (résumé épisode 1628 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 25 avril 2025, spoiler résumé de l’épisode 1628 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 25 avril 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Pablo réunit ses affaires, il tombe sur une photo de lui bébé avec son père et la met dans son sac. Pendant ce temps là, Hugo est de bonne humeur. Sabine l’interroge, il lui dit qu’il repensait à sa discussion avec Pablo la veille. Ça l’a beaucoup touché que Pablo lui ait dit qu’il s’était bien rattrapé, Sabine est ravie. Pablo les rejoint, il file au lycée. Ils disent à ce soir… Pablo écrit à Noa, il vient de partir et le rejoint.

Becker propose à Janet un barbecue avec Sabine, Hugo et Pablo. Il veut partager un moment en famille pour nouer des liens avec Pablo. Janet est contente et va s’arranger. Elle reçoit un sms, elle vient de perdre sa salle pour la soirée de son association. Elle craint de ne pas en trouver d’autre.



A l’hôpital, Alix est avec David. Elle ne se sent pas bien, elle a la tête qui tourne et s’imagine déjà mourir. Janet débarque, elle lui assure qu’elle n’a rien de grave. Janet fait une manipulation, Alix se sent bien. Janet lui explique qu’elle avait des cristaux déplacés dans l’oreille interne. Alix appelle Ulysse pour lui demander un service.

Au lycée, Eve informe Sabine que Pablo n’est pas venu en cours. Sabine s’inquiète et interroge Noura. Elle dit qu’elle ne sait rien, Sabine insiste. Noura lui dit que c’est un peu tard pour s’inquiéter. Pablo lui a dit que ça se passait mal chez eux, il est partie en Belgique avec Noa !

Sabine appelle Hugo, elle lui rapporte ce que Noura lui a dit. Elle informe aussi Hugo qu’elle lui a caché que Pablo était sorti la nuit du cambriolage de l’entrepôt. Hugo fonce voir chez Noa.

Ulysse accueille l’inspectrice des impôts pour l’informer qu’Alix a eu un accident, elle s’est fait renverser par une moto. Il lui fait croire que c’est grave, Alix est tombée dans le coma et risque des séquelles. Elle va reporter le contrôle.

Vincent fait le point avec Noa et Pablo. Pablo doit juste ouvrir les yeux, il ne serait pas armé. Il leur demande si leurs armes ne sont pas chargées, Vincent l’envoie balader. Vincent compte revendre les bijoux le soir même et ils auront les faux papiers le lendemain.

Hugo arrive, il voit Vincent, Noa et Pablo partir sur des scooters. Il les suit en voiture et appelle Yann pour l’informer. Yann lui dit de ne surtout pas intervenir, il arrive.

A l’hôpital, Alix peut sortir. Elle vient remercier Janet, qui tentait de trouver une salle au téléphone. Elle explique à Alix qu’elle doit trouver une salle pour une soirée caritative d’une association qui finance des logements pour les familles d’enfants malades. Nicolas vient chercher Alix. Elle lui dit qu’elle craint d’être passée à côté des dessins. Et elle lui parle de sa recherche de salle pour une soirée caritative. Elle lui demande s’il peut privatiser une salle au musée pour son « ange-gardien ».

Noa, Pablo et Vincent arrivent sur les lieux du braquage. Pablo remarque que l’arme de Vincent est chargée, il l’envoie balader. Pablo essaie de convaincre Noa de renoncer. Vincent frappe Pablo au visage ! Hugo débarque, Vincent lui tire dessus. Hugo s’effondre ! Vincent et Noa prennent la fuite, Pablo reste avec Hugo et le supplie de ne pas le lâcher.

