The Power du 24 avril : qui va remporter un indice ? Qui sera la seconde cible ? (résumé, spoiler + replay épisode 14)

The Power, résumé détaillé de l’épisode 14 du jeudi 24 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 14 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Maïssane a fait son grand retour et que Manon, Power Player, doit faire équipe avec elle.











Plusieurs joueurs ne sont pas ravis de voir l’arrivée de Maïssane, notamment Mélanie et Manon… Après une visite de la maison, Maïssane demande à s’entretenir individuellement avec les autres joueurs. Evidemment, fidèle à elle-même, Maïssane ment à tout le monde !

Maïssane découvre que Manon est déjà soupçonnée… Et quand vient le tour de Manon, Maïssane lui annonce qu’elles sont en destins liés.

Delta annonce qu’il est l’heure de découvrir qui est la première cible. Et Manon a désigné… Lou ! Celle-co soupçonne Manon, mais Maïssane tente de brouiller les pistes.



Place au jeu de l’indice. Mais cette fois, il y aura 4 gagnants avec 4 parties de l’indice ! Il s’agit d’une horrible dégustation. Nathalie est déterminée à remporter l’indice pour sauver sa fille mais elle échoue et la première partie d’indice est détruite. Pour le second défi, il s’agit de manger la chip la plus pimentée du monde ! Maïssane s’y colle, elle veut absolument la partie d’indice pour brouiller les pistes. Elle doit tenir 5min sans boire ni manger de pain. Elle réussit malgré le supplice et remporte la seconde partie d’indice !

Place au 3ème défi. Que des boissons horribles ! Robin décide de tenter de relever le défi à 10 verres.

SPOILER l’indice embrouille les joueurs

Dans l’épisode de demain, Robin réussit et remporte une partie d’indice ! Pour le 4ème défi, c’est Lou qui le relève et c’est réussi ! L’indice est une photo de la patrouille de France et c’est Maïssane qui a la partie avec l’avion. On peut dire que cet indice ne va pas servir à grand chose et il va même éloigner les soupçons. Lou ayant de la fumée rouge et blanche, elle pense au Canada et à Antoine !

The Power, le replay du 24 avril

Si vous avez manqué l’épisode 14 ce jeudi 24 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 25 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 15.