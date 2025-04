Un Si Grand Soleil spoiler : Noa arrêté, Pablo mis en examen, Becker tombe de haut (épisode du 30 avril 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1631 du 30 avril 2025 – Après Vincent, c’est Noa qui va être arrêté par la police dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Alors qu’il se cache dans un entrepôt, Thaïs et ses collègues débarquent pour l’arrêter.











Publicité





Au commissariat, Vincent peine à s’expliquer et il remet tout sur le dos de Noa ! Il affirme que Noa le harcelait et c’est lui qui lui a imposé Pablo. Face à Yann, Noa finit par balancer Vincent et il confirme que Pablo n’a jamais voulu faire ce coup. Il ne mérite pas d’aller en prison, il l’a pris par les sentiments et il lui a menti.

De son côté, Hugo doit accompagner Pablo dans le bureau du juge. Il craint le pire et parle à Sabine d’un gros gâchis. Il se sent responsable de ce qui arrive à son fils, il aurait du le laisser dans un centre fermé. Face au juge, Pablo fait son mea-culpa, il assure que voir son père prendre une balle lui a fait ouvrir les yeux. Il jure qu’il ne recommencera pas et Pablo le défend. Mais le juge Laplace met Pablo en examen, il demande sa mise en détention provisoire. Pablo est abattu.

Après une longue attente, le juge des libertés a accepté la demande de Florent : Pablo va pouvoir rester chez Hugo avec un bracelet électronique !



Publicité





Becker tombe de haut quand Janet lui parle de la patiente grâce à laquelle elle a réussi à obtenir une salle de musée pour la soirée de son association. Elle lui annonce que c’est Alix Dardel, Clément est hors de lui ! Il lui explique qu’elle a échappé plusieurs fois à la police mais elle est malhonnête, il lui conseille de se méfier. Mais Janet préfère se faire sa propre opinion…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Manu fait une découverte, les résumés jusqu’au 9 mai 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici