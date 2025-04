C dans l’air du 25 avril 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 25 avril 2025





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5







C dans l’air du 25 avril : invités et le sommaire

⬛ Marie-Rose Moro, pédopsychiatre et cheffe de la Maison des adolescents de l’hôpital Cochin, abordera la gestion des traumatismes subis par les élèves et le personnel scolaire, qu’ils aient été témoins ou victimes d’une attaque. En 2024, une forte hausse des consultations psychiatriques pour jeunes a été observée.

⬛ Trump/ Poutine : leur « deal » pour l’Ukraine



Alors que la guerre en Ukraine se prolonge, Donald Trump presse pour imposer un accord de paix « cette semaine », tout en perdant patience. Jeudi, il a interpellé Poutine sur Truth Social : “Vladimir, ARRÊTE !”, après de nouvelles frappes meurtrières russes. Il évoquait pourtant quelques heures plus tôt un accord « très proche », tandis que Lavrov confirmait une volonté russe de négociation, bien que des points restent à finaliser.

La Crimée, annexée en 2014, reste au cœur des tensions : Zelensky refuse toute concession sur la souveraineté ukrainienne et a rappelé la position américaine de 2018 contre cette annexion. Accusé de bloquer les pourparlers, il a répliqué sur Telegram, assurant que l’Ukraine respectera sa Constitution.

Mercredi, Trump a imputé l’échec des discussions à Zelensky, notamment pour ses propos sur la Crimée, que Trump considère comme « perdue depuis des années ». Des fuites révèlent qu’il serait prêt à reconnaître l’annexion et à renoncer à l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN. Moscou, de son côté, rejette toute présence militaire occidentale en Ukraine et met en garde contre une possible guerre mondiale.

Dans une interview au TIME, Trump affirme que la Crimée « restera russe » et accuse l’Ukraine d’avoir provoqué le conflit en évoquant l’OTAN. Les États-Unis envisagent de lever les sanctions contre Moscou, tandis que Poutine espère faire de la Crimée le symbole de sa victoire à l’approche du 9 mai. Silence européen pour l’instant, mais si les Américains se retirent, quelle sera la réponse de l’Europe ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 25 avril 2025 à 17h40 sur France 5.